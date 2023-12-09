Гол российской тройки «Коламбуса» Марченко — Воронков — Чинахов в матче с «Сент-Луисом»

В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луис Блюз».

Уже на второй минуте первого периода российский форвард хозяев Кирилл Марченко открыл счёт с передач своих соотечественников Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского трио «Блю Джекетс»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент в матче начался третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

После этой шайбы на счету Марченко в нынешнем сезоне стало 15 (9+6) очков в 27 матчах. Немногим меньше у Воронкова — 13 (5+8) в 23 играх. Для Чинахова это очко стало шестым (3+3) в 18 матчах сезона.