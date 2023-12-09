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Гол российской тройки «Коламбуса» Марченко — Воронков — Чинахов в матче с «Сент-Луисом»

Гол российской тройки «Коламбуса» Марченко — Воронков — Чинахов в матче с «Сент-Луисом»
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В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луис Блюз».

Уже на второй минуте первого периода российский форвард хозяев Кирилл Марченко открыл счёт с передач своих соотечественников Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского трио «Блю Джекетс»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент в матче начался третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Марченко (Воронков, Чинахов) – 01:42     1:1 Томас (Бучневич) – 14:36     2:1 Фантилли (Джонсон, Бемстрём) – 17:01     3:1 Чинахов (Марченко, Воронков) – 46:26     4:1 Чинахов (Годро) – 52:21 (pp)    

После этой шайбы на счету Марченко в нынешнем сезоне стало 15 (9+6) очков в 27 матчах. Немногим меньше у Воронкова — 13 (5+8) в 23 играх. Для Чинахова это очко стало шестым (3+3) в 18 матчах сезона.

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