Марченко быстрее всех в истории «Коламбуса» достиг отметки в 30 голов в НХЛ

В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луис Блюз».

Уже на второй минуте первого периода российский форвард хозяев Кирилл Марченко открыл счёт.

Эта шайба стала 30-й в карьере Марченко в НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилось 86 матчей в лиге, что является лучшим результатом в истории «Блю Джекетс». По этому показателю россиянин опередил прежнего рекордсмена — Рика Нэша — которому для аналогичного результата потребовалось 96 игр.

Также в этом матче Марченко отметился результативной передачей на своего соотечественника Егора Чинахова.

На данную минуту на счету Марченко в текущем регулярном чемпионате НХЛ 16 (9+7) очков в 27 матчах.