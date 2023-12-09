Марченко быстрее всех в истории «Коламбуса» достиг отметки в 30 голов в НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Сент-Луис Блюз».
Уже на второй минуте первого периода российский форвард хозяев Кирилл Марченко открыл счёт.
Эта шайба стала 30-й в карьере Марченко в НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилось 86 матчей в лиге, что является лучшим результатом в истории «Блю Джекетс». По этому показателю россиянин опередил прежнего рекордсмена — Рика Нэша — которому для аналогичного результата потребовалось 96 игр.
Также в этом матче Марченко отметился результативной передачей на своего соотечественника Егора Чинахова.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Марченко (Воронков, Чинахов) – 01:42 1:1 Томас (Бучневич) – 14:36 2:1 Фантилли (Джонсон, Бемстрём) – 17:01 3:1 Чинахов (Марченко, Воронков) – 46:26 4:1 Чинахов – 52:21 (pp) 4:2 Томас (Шенн, Крюг) – 57:38 5:2 Тексье (Дэнфорт) – 59:56
На данную минуту на счету Марченко в текущем регулярном чемпионате НХЛ 16 (9+7) очков в 27 матчах.
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