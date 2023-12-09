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26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Питтсбург». У Малкина — ассист

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Питтсбург». У Малкина — ассист
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Питсбург Пингвинз» (3:1).

В составе победителей в сегодняшнем матче отличились Оливер Экман-Ларссон, Ээту Луостаринен, а также Александр Барков. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам из 27.

«Питтсбург» открыл счёт во встрече, в их составе единственную шайбу в свой актив записал Райлли Смит. Российский форвард Евгений Малкин наряду с Валттери Пуустиненом отметились результативным пасом.

«Флорида» вышла на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 12-е место, имея 25 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Смит (Малкин, Пуустинен) – 28:05     1:1 Экман-Ларссон (Лунделль, Вераге) – 37:04     2:1 Луостаринен (Родригес, Лунделль) – 46:10     3:1 Барков (Райнхарт) – 59:33    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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