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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Чинахов впервые в НХЛ набрал 3+ очков в одном матче

Чинахов впервые в НХЛ набрал 3+ очков в одном матче
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В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Российский нападающий хозяев Егор Чинахов отметился в этом матче дублем и результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал первым в НХЛ для Чинахова, в котором он набрал три или более очков. Также россиянин стал первым в составе своей команды в текущем сезоне, которому удалось забросить более одной шайбы в третьем периоде.

Всего на счету российского форварда в текущем регулярном чемпионате НХЛ 8 (5+3) очков в 18 матчах в составе «Блю Джекетс».

Клуб из Огайо набрал 23 очка и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

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