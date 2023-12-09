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Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Питтсбургом»
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Питсбург Пингвинз» (3:1).

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, совершивший по ходу матча 26 спасений. Второй звездой стал финский форвард Ээту Луостаринен, отличившийся заброшенной шайбой.

Третья звезда — ещё один финский форвард Антон Лунделль, в активе которого две результативные передачи.

Напомним, «Флорида» вышла на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 34 очка. «Питтсбург», в свою очередь, занимает 12-е место, имея 25 очков.

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