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Россияне Чинахов и Марченко признаны первой и третьей звёздами матча с «Сент-Луисом»

Россияне Чинахов и Марченко признаны первой и третьей звёздами матча с «Сент-Луисом»
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В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

После окончания встречи пресс-служба НХЛ навала имена трёх лучших игроков данной встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Так первой звездой стал российский нападающий Егор Чинахов, отличившийся двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Второй звездой признан канадский голкипер Джет Гривз, совершивший 41 спасение.

Третья звезда — ещё один российский нападающий Кирилл Марченко. В его активе сегодня заброшенная шайба и результативная передача.

«Блю Джекетс» набрали 23 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» остался с 27 очками и идёт девятым на Западе.

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