Два очка Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).

Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал Эван Бушар, ещё по разу отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. В их активе также по две результативные передачи.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк, а также Коннор Дьюар. Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.

«Эдмонтон» после сегодняшней победы вышел на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 23 очка. «Миннесота» находится на десятой строчки, у них на один балл меньше.