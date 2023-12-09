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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Два очка Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту»

Два очка Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).

Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал Эван Бушар, ещё по разу отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. В их активе также по две результативные передачи.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк, а также Коннор Дьюар. Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.

«Эдмонтон» после сегодняшней победы вышел на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 23 очка. «Миннесота» находится на десятой строчки, у них на один балл меньше.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 15:16     1:1 Болди (Фэйбер, Юханссон) – 20:15     1:2 Эрикссон Эк (Болди, Юханссон) – 20:41     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 21:21     2:3 Дьюар (Хартман, Фэйбер) – 31:58     3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 38:30 (pp)     4:3 Бушар (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 41:32 (pp)    
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