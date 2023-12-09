Два очка Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).
Две заброшенные шайбы в составе победителей в свой актив записал Эван Бушар, ещё по разу отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. В их активе также по две результативные передачи.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк, а также Коннор Дьюар. Российский нападающий Кирилл Капризов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумел.
«Эдмонтон» после сегодняшней победы вышел на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 23 очка. «Миннесота» находится на десятой строчки, у них на один балл меньше.
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