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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Эван Бушар — второй защитник в истории «Эдмонтона» с двузначной очковой серией

Эван Бушар — второй защитник в истории «Эдмонтона» с двузначной очковой серией
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).

Защитник хозяев Эван Бушар отметился в этом матче тремя (2+1) набранными очками.

Таким образом, этот матч стал уже десятым подряд для Бушара, в котором он отметился набранными очками. Этот результат помог 24-летнему канадцу стать вторым защитником в истории франшизы, чья очковая серия смогла продлиться до двузначного числа матчей. Бушар присоединился к Полу Коффи, которому данная серия удавалась семь раз в карьере.

Всего в нынешнем сезоне на счету Бушара 24 (5+19) очка в 23 матчах.

«Эдмонтон» после сегодняшней победы вышел на 11-е место турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 23 очка.

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