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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Венсан: звено Воронкова впечатляет, это может быть хорошая тройка для нас на долгое время

Венсан: звено Воронкова впечатляет, это может быть хорошая тройка для нас на долгое время
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан оценил игру российской тройки Кирилл МарченкоДмитрий ВоронковЕгор Чинахов в сегодняшнем матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Напомним, в этой игре российское три набрало в общей сложности семь очков: у Чинахова — 3 (2+1), Марченко — 2 (1+1), Воронкова — 2 (0+2). Чинахов и Марченко были признаны первой и третьей звездой матча соответственно.

«Звено Воронкова надёжно в обороне и у них есть мастерство. Они видят друг друга на льду, это впечатляет. Они вместе изучают игру, смотрят видео, постоянно разговаривают на скамейке. У них есть страсть играть правильно и мастерство. Это может быть хорошая тройка для нас на долгое время», — приводит интервью Венсана на послематчевой пресс-конференции Bally Sports.

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