Венсан: звено Воронкова впечатляет, это может быть хорошая тройка для нас на долгое время

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан оценил игру российской тройки Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов в сегодняшнем матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Напомним, в этой игре российское три набрало в общей сложности семь очков: у Чинахова — 3 (2+1), Марченко — 2 (1+1), Воронкова — 2 (0+2). Чинахов и Марченко были признаны первой и третьей звездой матча соответственно.

«Звено Воронкова надёжно в обороне и у них есть мастерство. Они видят друг друга на льду, это впечатляет. Они вместе изучают игру, смотрят видео, постоянно разговаривают на скамейке. У них есть страсть играть правильно и мастерство. Это может быть хорошая тройка для нас на долгое время», — приводит интервью Венсана на послематчевой пресс-конференции Bally Sports.