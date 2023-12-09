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«Сент-Луис» обменял опытного защитника Роберта Бортуццо в «Айлендерс»

«Сент-Луис» обменял опытного защитника Роберта Бортуццо в «Айлендерс»
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«Сент-Луис» обменял защитника Роберта Бортуццо в «Айлендерс» на седьмой пик драфта НХЛ-2024, сообщает пресс-служба клуба.

34-летний Бортуццо не попадал в состав «Блюз» и провёл в нынешнем сезоне лишь четыре матча, не набрав очков. Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг рассказал, что команда планирует омолодить линию обороны.

«Роберт и я разговаривали в прошлом месяце, он действительно хотел вернуться на лёд. И он знал, что для этого ему нужно попасть в новую команду. Мы говорили с ним летом, что у нас есть Такер, у нас есть Перунович, у нас есть несколько более молодых игроков, которых мы хотим видеть в составе. Так что эту сделку было не сложно совершить, потому что это даёт ему прекрасную возможность продолжить карьеру», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

Бортуццо провёл в НХЛ 537 матчей и набрал 74 (20 +54) очка при показателе полезности «+41». Защитник становился обладателем Кубка Стэнли с «Блюз» в 2019 году.

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