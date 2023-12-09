«Куда делись твои волосы?!» Малкин — Хёрнквисту перед его чествованием на арене в Санрайзе

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан в компании звёздного трио команды Сидни Кросби — Евгений Малкин — Крис Летанг встретился с экс-игроком клуба Патриком Хёрнквистом, недавно завершившим карьеру, а в данный момент работающим консультантом по скаутингу и развитию «Флориды Пантерз».

Напомним, перед матчем «Флорида» — «Питтсбург» на арене в Санрайзе состоялось чествование бывшего шведского хоккеиста.

«Я говорю от всех нас, когда я говорю о том, как мы благодарны за всё, что ты сделал для «Пингвинз» помогая нам выигрывать Кубки Стэнли. Ты был огромной частью этого, также как и все эти ребята. Я знаю, что у вас, парни, особая связь», — приводит слова Салливана официальный сайт «Питтсбурга».

«Куда делись твои волосы?!» — удивился Малкин, впервые за долгое время увидев бывшего партнёра по команде.

В составе «пингвинов» Хёрнквист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.