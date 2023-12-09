Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид забил великолепный гол в сольном проходе, убрав на паузе Флёри

Макдэвид забил великолепный гол в сольном проходе, убрав на паузе Флёри
Комментарии

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).

В начале второго периода капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил великолепный гол. Канадец получил шайбу на чужой синей линии, обкатил защитника, на паузе заставил вратаря «Миннесоты» Марка-Андрэ Флёри распластаться на льду, а сам спокойно завёз шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем матче Макдэвид отметился голмо и результативной передачей. Всего на счету канадского нападающего в текущем сезоне 34 (9+25) очка в 22 матчах.

Материалы по теме
Видео
Два очка Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Миннесоту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android