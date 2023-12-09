Макдэвид забил великолепный гол в сольном проходе, убрав на паузе Флёри

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).

В начале второго периода капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил великолепный гол. Канадец получил шайбу на чужой синей линии, обкатил защитника, на паузе заставил вратаря «Миннесоты» Марка-Андрэ Флёри распластаться на льду, а сам спокойно завёз шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем матче Макдэвид отметился голмо и результативной передачей. Всего на счету канадского нападающего в текущем сезоне 34 (9+25) очка в 22 матчах.