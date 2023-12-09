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ФХР представила новый Кубок Первого канала

ФХР представила новый Кубок Первого канала
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Федерация хоккея России представила новый Кубок Первого канала. В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также национальные сборные Беларуси и Казахстана.

«Новый Кубок Первого канала изготовлен по дизайну ювелира Владимира Майзеля. В производстве трофея применены латунь, никель и позолота. Его высота – 65 см, а вес – 17,5 кг. Основа Кубка – кристалл, а чаша символизирует лёд со следами лезвий коньков. В основании – медальон с изображением Снеговика, талисмана турнира.

Владимир Майзель – члена Союза художников России, почётный член Российской академии художеств. Является автором Кубка Гагарина и других трофеев КХЛ», – говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Фото: сайт ФХР

Кубок Первого канала впервые пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

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