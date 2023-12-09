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«Эдмонтон» выиграл шесть матчей подряд, сократив отставание от зоны плей-офф до 5 очков

«Эдмонтон» выиграл шесть матчей подряд, сократив отставание от зоны плей-офф до 5 очков
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Миннесоту Уайлд» (4:3).

Таким образом, «Эдмонтон» выиграл шесть матчей подряд с общей разницей шайб 31:11. Команда набрала 23 очка в 24 матчах. Текущее отставание от зоны плей-офф на Западе составляет пять очков.

Напомним, «Эдмонтон» слабо начал текущий сезон-2023/2024, одержав лишь две победы в стартовых 12 матчах. В какой-то момент «Ойлерз» делили последнюю строчку в таблице с «Сан-Хосе».

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набирает очки в восьми матчах подряд. На этом отрезке канадский нападающий набрал 21 очко — забросил пять шайб и отдал 16 результативных передач.

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