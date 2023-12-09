Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков сделал две голевые передачи в победном матче с «Сент-Луисом» (5:2). В этой игре российское трио набрало в общей сложности семь очков: у Чинахова — 3 (2+1), у Марченко — 2 (1+1), у Воронкова — 2 (0+2). Чинахов и Марченко были признаны первой и третьей звездой матча соответственно.

Благодаря этим очкам, Воронков вышел на пятое место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков сезона. В активе россиянина уже 14 очков — пять голов и девять результативных передач.

Россиянин делит пятое место с Логаном Кули и Лукой Евангелистой, у которых также по 14 набранных очков. Список лучших бомбардиров-новичков возглавляет первый номер прошедшего драфта НХЛ нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, который набрал уже 21 очко (11+10).