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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Сергей Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ

Сергей Бобровский вышел на 19-е место по победам в истории НХЛ
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков в победном матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (3:1). 35-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

Эта победа стала для россиянина 13-й в сезоне и 373-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (662 игры). Таким образом, Сергей Бобровский вышел на чистое 19-е место в истории НХЛ по числу побед, обогнав Энди Муга (372 победы в 713 играх).

Следующей целью для Бобровского является результат Джона Ванбисбрука, одержавшего 374 победы в 882 матчах. Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо — 691 побед в 1266 матчах. Среди действующих вратарей лучший результат у вратаря «Миннесоты» Марка-Андре Флёри — 548 побед в 995 матчах.

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