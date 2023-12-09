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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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16:30 Мск
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В. Крикунов: лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне и это было верно

В. Крикунов: лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне и это было верно
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов высказался на тему возможного повышения лимита легионеров с трёх до пяти.

«Установленный лимит в три легионера согласовывали на самом высоком уровне и это было абсолютно правильное решение. Сейчас у нас перед глазами пример – смотрите, сколько молодых ребят заиграло. В КХЛ заходит 2005-й год, причем эти парни не просто попадают в заявку и полируют скамейку запасных, а получают хорошее игровое время, регулярно набирают очки, забивают важные голы. Раньше к нам приезжали финны, чехи, шведы. Не звёзды, но, тем не менее, они создавали конкуренцию. Сейчас из этих стран к нам не едут. В итоге нынче клубы стараются взять игроков из низших североамериканских лиг.

Хорошо ещё, когда возвращаются свои, но в большей степени приезжают те, кто там никому не нужен. Чем они лучше наших? А если они приезжают в клубы — то они будут там играть 10, 20, 30 матчей, пока не заиграют, а в то время наша молодёжь будет сидеть и ждать шанса, который может в итоге и не получить», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

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