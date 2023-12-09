Генменеджер «Ак Барса»: результатами команды пока не удовлетворены, смотрим рынок

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что не очень доволен результатами казанского клуба в нынешнем регулярном Фонбет чемпионате Континентальной хоккейной лиги, а также рассказал о возможных обменах перед дедлайном.

«Насколько я доволен результатами «Ак Барса» в последнее время? Если честно, пока не очень доволен. В последних матчах случились поражения, которые дали нам определённую пищу для размышлений. В преддверии дедлайна наблюдаем за тем, с какими игроками можно идти дальше в сезоне, а с кем – нет. В этом плане остаётся актуальным вопрос обменов. Смотрим рынок — он, конечно, к началу декабря не такой большой, как был осенью, но пытаемся искать какие-то варианты, потому что результатами команды пока что не удовлетворены.

Сейчас все команды будут очень активными на трансферном рынке. Есть клубы, которые из-за травм потеряли по семь-восемь ведущих игроков. Команды находятся в одинаковых условиях, каждый клуб пытается решить проблемы с составом. Мы сейчас в силу травм поднимаем молодых ребят из «Нефтяника»: Кирилла Крутова, Артура Бровкина. Постоянную практику получает Всеволод Альметкин. Нет худа без добра, как говорится», – приводит слова Валиуллина «ТИ-Спорт».

После 40 матчей текущего сезона «Ак Барс» занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанский клуб потерпел два поражения в последних двух матчах, уступив «Северстали» (1:4) и «Локомотиву» (1:3).