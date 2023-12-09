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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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«Приятно, что здесь доверяют молодёжи». Долженков — о продлении контракта с ЦСКА

«Приятно, что здесь доверяют молодёжи». Долженков — о продлении контракта с ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков поделился эмоциями от продления контракта с армейским клубом до конца сезона-2025/2026.

«Рад, что остаюсь в родном клубе ещё на два года. Конечно, чувствую ответственность. Я практически всю свою карьеру провёл в ЦСКА. Для меня это второй дом, родное место. Особенно приятно, что в ЦСКА доверяют молодёжи, следят за всей вертикалью. Если стараешься и работаешь — обязательно будет шанс попробовать силы в главной команде», — приводит слова Долженкова пресс-служба ЦСКА.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 19-летнего нападающего 5 (2+3) очков в 14 матчах при показателе полезности «+5».

На данный момент команда Сергея Фёдорова занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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