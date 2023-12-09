«Смеялся до слёз». Никита Гусев — об отношении к мемам про себя и пиво

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, вышедший на конкурс капитанов на Матче звёзд КХЛ в пивошлеме, рассказал, как относился к слухам и мемам по поводу своей алкогольной зависимости, циркулировавшим ранее в СМИ и соцсетях, а также оценил новую арену в Санкт-Петербурге.

«Отношения к разговорам про пиво, которые шли? Я много всего видел весёлого, первое время до слёз смеялся от всяких мемов, но я спокойно к этому отношусь. Новая арена в Санкт-Петербурге? Пока всё нравится, на льду только не чувствуется звук от такого количества людей. Меня тепло встретили? Надеюсь, я не просто так здесь играл», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на Матче звёзд Гусев является капитаном сборной Дивизиона Тарасова.