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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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16:30 Мск
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Никишин получил приз за победу в конкурсе на силу броска из рук участника СВО

Никишин получил приз за победу в конкурсе на силу броска из рук участника СВО
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого прошёл первый конкурс на силу броска, победителем которого стал защитник СКА Александр Никишин.

При броске Никишина была зафиксирована скорость 168,28 км/ч. Второе место занял защитник «Металлурга» Егор Яковлев (161,34 км/ч). Третьим стал Давид Скленичка из «Барыса» (151,81 км/ч). Замкнул квартет участников Никита Нестеров из ЦСКА (143,34 км/ч).

Приз за победу в данном конкурсе Никишин получил из рук Михаила Хачатуряна — добровольца, участника боевых действий в зоне специальной военной операции. Награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург становится местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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