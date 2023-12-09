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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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16:30 Мск
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«Некоторые называют меня железным человеком». Шарипзянов — об уникальном шлеме на МВЗ КХЛ

«Некоторые называют меня железным человеком». Шарипзянов — об уникальном шлеме на МВЗ КХЛ
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал об идее с уникальным шлемом в виде головы супергероя комиксов издательства Marvel «Железного человека» на проходящем Матче звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге.

«Мой шлем? Некоторые называют меня железным человеком после того финала с ЦСКА. И когда меня вызвали на матч, то «Авангард» сделал проморолик, где железный человек летит на Матч звёзд. Круто получилось, что сделали такой шлем, надеюсь, смотрелось впечатляюще», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург становится местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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