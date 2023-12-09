Шарипзянов: если честно, стадион в Омске мне нравится больше, чем «СКА Арена»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов во время Матча звёзд КХЛ — 2023 оценил новую «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

«Прикольная атмосфера, всё круто, нравится, ни разу раньше не был на таком мероприятии. Я предполагал, что приеду сюда. После последней игры ко мне подошли, сказали, что Буше, скорее всего, не сможет поехать. Думал, возьмут нападающего, но взяли меня. И я сегодня реально играю в нападении. Может быть, дело в моей результативности (смеётся).

Арена? Прикольно. Много народу, второй ярус вообще в небесах где-то. Играть на новых стадионах всегда круто и здорово. Сравнить с ареной в Омске? Сравнивать не буду, но наша арена мне больше нравится, если честно», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.