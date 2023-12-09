Сборная Дивизиона Тарасова — второй финалист Матча звёзд КХЛ — 2023

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился второй полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Боброва уступила сборной Дивизиона Тарасова (6:8).

Шайбами в составе победителей отметились трижды Максим Шалунов, а также Никита Гусев, Виталий Пинчук, Владимир Михалёв, Никита Коростелёв и Бреннан Менелл.

В команде Дивизиона Боброва по дублю сделали Павел Порядин и Богдан Конюшков. Также по одной шайбе забросили Николай Голдобин и Максим Летунов.

В финале соревнований сборная Дивизиона Тарасова встретится с командой Дивизиона Харламова. Сборные Дивизиона Боброва и Чернышёва поборются за третье место. Обе игры пройдут завтра, 10 декабря.