Сборная Дивизиона Тарасова — второй финалист Матча звёзд КХЛ — 2023
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился второй полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Боброва уступила сборной Дивизиона Тарасова (6:8).
Шайбами в составе победителей отметились трижды Максим Шалунов, а также Никита Гусев, Виталий Пинчук, Владимир Михалёв, Никита Коростелёв и Бреннан Менелл.
В команде Дивизиона Боброва по дублю сделали Павел Порядин и Богдан Конюшков. Также по одной шайбе забросили Николай Голдобин и Максим Летунов.
В финале соревнований сборная Дивизиона Тарасова встретится с командой Дивизиона Харламова. Сборные Дивизиона Боброва и Чернышёва поборются за третье место. Обе игры пройдут завтра, 10 декабря.
Фонбет КХЛ - Матч Звёзд . 1/2 финала
09 декабря 2023, суббота. 18:40 МСК
Дивизион Боброва
Окончен
6 : 8
Дивизион Тарасова
0:1 Шалунов – 00:40 (3x3) 0:2 Гусев (Михалёв, Менелл) – 00:52 (3x3) 0:3 Пинчук (Нестеров) – 02:08 (3x3) 1:3 Порядин (Голдобин) – 02:48 (3x3) 1:4 Михалёв – 03:40 (3x3) 1:5 Коростелёв (Пинчук) – 04:41 (3x3) 2:5 Голдобин (Порядин) – 05:43 (3x3) 3:5 Летунов (Атанасов) – 06:26 (3x3) 3:6 Шалунов – 09:07 (3x3) 4:6 Конюшков (Атанасов) – 13:27 (3x3) 5:6 Порядин (Атанасов) – 16:21 (3x3) 6:6 Конюшков (Летунов, Атанасов) – 16:49 (3x3) 6:7 Менелл (Гусев) – 17:35 (3x3) 6:8 Шалунов – 19:17 (3x3)
Комментарии
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