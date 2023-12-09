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Дамир Шарипзянов рассказал, в каком фильме хотел бы сняться

Дамир Шарипзянов рассказал, в каком фильме хотел бы сняться
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Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов ответил на вопрос, в каком фильме был бы не против попробовать себя в роли актёра.

«Железный человек». Если честно, мне нравятся фильмы про супергероев. «Железный человек» один из них», — сказал Шарипзянов в интервью Legalbet.

Напомним, специально к Матчу звёзд КХЛ — 2023, который проходит 9-10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», хоккеист подготовил уникальный шлем в виде головы супергероя комиксов издательства Marvel «Железного человека».

На мероприятии Шарипзянов представляет сборную Дивизиона Чернышёва. Соревнования в рамках Матча звёзд проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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