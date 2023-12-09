Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый день Матча звёзд КХЛ — 2023 — самый посещаемый в истории

Первый день Матча звёзд КХЛ — 2023 — самый посещаемый в истории
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завершился первый день Матча звёзд КХЛ — 2023, в который прошли конкурсы на различные хоккейные умения и навыки, а также состоялись полуфинальные матчи между сборными командами дивизионов.

Первый день мероприятия стал самым посещаемым за всю историю Матчей звёзд КХЛ. Как сообщает пресс-служба КХЛ, на трибунах сегодня присутствовали 19 682 зрителя.

Напомним, «СКА Арена», для которой данное мероприятие стало первым в истории, является крупнейшим хоккейным стадионом в мире с вместимостью 21 500 человек. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

Материалы по теме
Видео
В России открылся самый большой хоккейный стадион в мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android