Кудашов — о Широкове: профессионал с большой буквы, мы видим спорт одинаково

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, возглавляющий сборную Дивизиона Тарасова на проходящем в эти дни Матче звёзд КХЛ — 2023, оценил праздничную атмосферу на «СКА Арене», а также высказался об экс-футболисте сборной России Романе Широкове, который ассистирует ему на тренерском мостике на мероприятии.

«Сегодня у всех праздничное и весёлое настроение — здесь замечательная атмосфера.

Что скажу о своём сегодняшнем помощнике? Роман Николаевич — профессионал с большой буквы, мы здесь все общаемся. Мало того что он из Московской области, у нас ещё и много общих интересов — мы видим спорт одинаково», — приводит слова Кудашова пресс-служба бело-голубых.

В финале соревнований сборная Дивизиона Тарасова встретится с командой Дивизиона Харламова.