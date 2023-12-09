Третьяк: в каком бы статусе наши спортсмены ни поехали на ОИ — это россияне, я рад за них

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Я рад за тех спортсменов, которые поедут. В каком бы статусе они ни выступали, они россияне. Конечно, хотелось бы с гимном, флагом, но наша хоккейная команда в Южной Корее тоже выступала (без национального флага и гимна), но все знали, что это россияне, что это золотая медаль для России», — сказал Третьяк в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, летняя Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях без национального флага и гимна.