Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вась, будешь во втором звене? Потянешь?» Голдобин сформировал состав перед полуфиналом МЗ

«Вась, будешь во втором звене? Потянешь?» Голдобин сформировал состав перед полуфиналом МЗ
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» завершился первый день Матча звёзд КХЛ — 2023. В полуфинальных матчах сборная Дивизиона Харламова обыграла команду Дивизиона Чернышёва, а Дивизион Тарасова оказался сильнее дивизиона Боброва.

В Сети появилось видео, как капитан сборной Дивизиона Боброва Николай Голдобин перед матчем формирует состав команды и обращается к нападающему «Торпедо» Василию Атанасову.

«Вась, будешь во втором звене? Потянешь?» — спросил Николай своего коллегу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из раздевалки сборной Дивизиона Боброва:

Тем не менее команда Голдобина уступила в своём полуфинале (6:8) и завтра, 10 декабря, поборется за третье место.

Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

Материалы по теме
Видео
Николай Голдобин стал победителем конкурса капитанов на Матче звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android