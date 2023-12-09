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«Вась, будешь во втором звене? Потянешь?» Голдобин сформировал состав перед полуфиналом МЗ

В Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» завершился первый день Матча звёзд КХЛ — 2023. В полуфинальных матчах сборная Дивизиона Харламова обыграла команду Дивизиона Чернышёва, а Дивизион Тарасова оказался сильнее дивизиона Боброва.

В Сети появилось видео, как капитан сборной Дивизиона Боброва Николай Голдобин перед матчем формирует состав команды и обращается к нападающему «Торпедо» Василию Атанасову.

«Вась, будешь во втором звене? Потянешь?» — спросил Николай своего коллегу.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из раздевалки сборной Дивизиона Боброва:

Тем не менее команда Голдобина уступила в своём полуфинале (6:8) и завтра, 10 декабря, поборется за третье место.

Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.