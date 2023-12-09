Главный тренер «Торонто»: травма Уолла — это шанс для Самсонова

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф высказался о травме своего основного вратаря в этом сезоне Джозефа Уолла, выбывшего на неопределённый срок после того, как получил повреждение нижней части тела в последнем матче «кленовых листьев» с «Оттавой Сенаторз» (4:3).

«Это тяжёлый удар для нашей команды, серьёзный вызов, прежде всего для Джозефа, но в то же время это прекрасная возможность для двух других парней, особенно для Ильи Самсонова. Он давно не играл и пытается найти свою игру и ритм», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Напомним, 33-летний Уолл начинал сезон в АХЛ, но получил вызов в главную команду «Торонто» из-за болезни Самсонова.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету россиянина 10 матчей, в которых он отражал в среднем 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,58.