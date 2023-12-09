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Вратарь «Куньлуня»: Широков — классный парень, я играл против него

Вратарь «Куньлуня»: Широков — классный парень, я играл против него
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Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит, защищающий на Матче звёзд КХЛ ворота сборной Дивизиона Тарасова, поделился мнением об экс-футболисте сборной России Романе Широкове, который ассистирует на тренерском мостике главному тренеру его команды Алексею Кудашову.

«Роман — классный парень! Я играл против него, он здорово чувствует себя на льду. Широков — отличный тренер, он прекрасно видит игру. Он работает с потрясающим тренером. Вячеслав Козлов был с нами в «Куньлуне» в сезоне-2020/2021», — сказал Смит в интервью AllHockey.ru.

Напомним, Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

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