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Три очка Пастрняка помогли «Бостону» одержать победу над «Аризоной» в матче НХЛ

Три очка Пастрняка помогли «Бостону» одержать победу над «Аризоной» в матче НХЛ
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В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (5:3).

Дубль в этой встрече на счету форварда хозяев Давида Пастрняка. Также шайбами у хозяев отметились Чарли Койл, Кевин Шаттенкирк и Дэнтон Хайнен. Пастрняк также отметился в этой встрече результативной передачей.

У гостей отличились Клейтон Келлер, Майкл Карконе и Лоусон Круз.

«Бостон» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 14 декабря сыграют на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Аризона» осталась с 28 очками и идёт девятой на Западе. В ближайшей игре 12 декабря «койоты» будут гостить у «Баффало Сэйбрз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Пастрняк – 15:22     2:0 Койл (Фредерик) – 16:10     3:0 Шаттенкирк (Пастрняк, Маршан) – 22:02 (pp)     3:1 Келлер (Цукер, Вялимяки) – 22:50     3:2 Карконе – 23:22     4:2 Хайнен (Пуатра, Фредерик) – 29:12     4:3 Круз (Маччелли, Бьюгстад) – 43:20     5:3 Пастрняк (Гики, Дебраск) – 54:29    
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