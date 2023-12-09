Три очка Пастрняка помогли «Бостону» одержать победу над «Аризоной» в матче НХЛ

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (5:3).

Дубль в этой встрече на счету форварда хозяев Давида Пастрняка. Также шайбами у хозяев отметились Чарли Койл, Кевин Шаттенкирк и Дэнтон Хайнен. Пастрняк также отметился в этой встрече результативной передачей.

У гостей отличились Клейтон Келлер, Майкл Карконе и Лоусон Круз.

«Бостон» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 14 декабря сыграют на выезде с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Аризона» осталась с 28 очками и идёт девятой на Западе. В ближайшей игре 12 декабря «койоты» будут гостить у «Баффало Сэйбрз».