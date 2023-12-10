Гол Дорофеева и передача Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреч прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, Николя Руа, российский нападающий Павел Дорофеев и Пол Коттер. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Единственный гол за «Даллас» забил российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом, «Даллас» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Вегас», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять матчей.