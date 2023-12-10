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Гол Дорофеева и передача Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Даллас»

Гол Дорофеева и передача Барбашёва помогли «Вегасу» разгромить «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреч прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, Николя Руа, российский нападающий Павел Дорофеев и Пол Коттер. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Единственный гол за «Даллас» забил российский нападающий Евгений Дадонов.

Таким образом, «Даллас» потерпел третье поражение за последние четыре матча. «Вегас», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Хауден, Уайтклауд) – 02:24     0:2 Уайтклауд (Каррье, Руа) – 05:36     1:2 Дадонов (Бенн, Хаканпяя) – 10:07     1:3 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 14:58     1:4 Руа (Стоун) – 35:01     1:5 Дорофеев (Карлссон, Коттер) – 42:11     1:6 Коттер (Макнэбб) – 49:15    
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