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Победный гол и передача Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Детройт»

Победный гол и передача Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Детройт»
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В американском Детройте на «Литл Сесарс Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:1 одержали гости (1:1, 0:3, 0:1).

НХЛ регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Сенаторы» открыли счёт на второй минуте игры голом Клода Жиру в большинстве, результативным пасом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. «Красные крылья» отыгрались на 15-й минуте также неравных составах — преимущество своей команды реализовал Патрик Кейн. Во втором периоде в ворота хозяев влетели три безответных шайбы, первая из них на счету Тарасенко — вновь в большинстве. В концовке игры Джейк Сандерсон поставил точку голом в пустые ворота.

«Оттава» одержала третью победу в последних четырёх матчах, но продолжает замыкать таблицу Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Чикран, Тарасенко) – 01:57 (pp)     1:1 Кейн (Дебринкэт, Лайон) – 14:49 (pp)     1:2 Тарасенко (Чикран, Жиру) – 23:36 (pp)     1:3 Кубалик (Жозеф) – 28:36     1:4 Штюцле (Батерсон, Зуб) – 38:56     1:5 Сандерсон – 56:35    
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