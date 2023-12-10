Победный гол и передача Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Детройт»

В американском Детройте на «Литл Сесарс Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз». Победу со счётом 5:1 одержали гости (1:1, 0:3, 0:1).
«Сенаторы» открыли счёт на второй минуте игры голом Клода Жиру в большинстве, результативным пасом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. «Красные крылья» отыгрались на 15-й минуте также неравных составах — преимущество своей команды реализовал Патрик Кейн. Во втором периоде в ворота хозяев влетели три безответных шайбы, первая из них на счету Тарасенко — вновь в большинстве. В концовке игры Джейк Сандерсон поставил точку голом в пустые ворота.
«Оттава» одержала третью победу в последних четырёх матчах, но продолжает замыкать таблицу Восточной конференции.
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