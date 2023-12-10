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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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Патрик Кейн забросил первую шайбу за «Детройт» во втором матче за клуб

Патрик Кейн забросил первую шайбу за «Детройт» во втором матче за клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы в составе хозяев стал новичок «красных крыльев» Патрик Кейн. Он отличился в большинстве, ассистентами стали форвард Алекс Дебринкэт и вратарь Алекс Лайон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» ранее подписал с «Ред Уингз» контракт до конца сезона с кэпхитом $ 2,75 млн. Он пропустил старт сезона из-за восстановления после операции на бедре и сегодня провёл только второй матч после заключения контракта с новой командой.

Сегодня Кейн (19:53, 4:03 – в большинстве, «минус 2») нанёс семь бросков в створ и сделал два блока. Статистика потерь и перехватов – 2:1. В активе Патрика стало 1238 (452+786) очков в 1182 матчах за карьеру в рамках регулярок.

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