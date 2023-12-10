Самсонов сделал первый шат-аут в сезоне НХЛ, впервые с 24 ноября сыграв за «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов был признан первой звездой матча. Россиянин провёл свой первый матч за «Лифс» с 24 ноября и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 19 бросков.

В своём предыдущем матче за «кленовых листьев» он пропустил четыре шайбы после 34 бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 ОТ). Та игра состоялась 24 ноября, и с тех пор Илья на льду больше не появлялся, до сегодняшнего матча с «Предаторз».

В предыдущих пяти матчах стартовым вратарем канадского клуба был американский голкипер Джозеф Уолл. В последнем матче он получил растяжение связок голеностопа во встрече с «Оттавой Сенаторз» и выбыл из строя на несколько недель. В свою очередь, Илья не попадал в заявку в двух последних играх из-за болезни.