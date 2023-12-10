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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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Овечкин в шаге от антирекорда, у России — новый чемпион мира по боксу. Главное к утру

Овечкин в шаге от антирекорда, у России — новый чемпион мира по боксу. Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в девятом матче подряд и оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ, российский боксёр Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта и стал чемпионом мира, «Астон Вилла» неожиданно обыграла «Арсенал» и закрепилась в тройке лидеров АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ;
  2. Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ;
  3. Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта и стал чемпионом мира;
  4. «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и сократила отставание от «канониров» до одного очка;
  5. «Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги;
  6. «Вашингтон» уверенно обыграл «Рейнджерс». У Кузнецова — ассист;
  7. МИД Украины выступил с заявлением по поводу допуска россиян к Олимпиаде в Париже;
  8. «Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира НБА;
  9. Чемпионом США по футболу — 2023 стал «Коламбус Крю»;
  10. Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версии WBC;
  11. «Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» со счётом 3:0, Захарян отметился голевой передачей;
  12. «Зенит» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в таблице РПЛ.
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