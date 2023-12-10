Овечкин в шаге от антирекорда, у России — новый чемпион мира по боксу. Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в девятом матче подряд и оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ, российский боксёр Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта и стал чемпионом мира, «Астон Вилла» неожиданно обыграла «Арсенал» и закрепилась в тройке лидеров АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».