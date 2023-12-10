Овечкин в шаге от антирекорда, у России — новый чемпион мира по боксу. Главное к утру
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился заброшенными шайбами в девятом матче подряд и оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ, российский боксёр Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта и стал чемпионом мира, «Астон Вилла» неожиданно обыграла «Арсенал» и закрепилась в тройке лидеров АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда по безголевой серии в НХЛ;
- Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ;
- Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта и стал чемпионом мира;
- «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и сократила отставание от «канониров» до одного очка;
- «Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги;
- «Вашингтон» уверенно обыграл «Рейнджерс». У Кузнецова — ассист;
- МИД Украины выступил с заявлением по поводу допуска россиян к Олимпиаде в Париже;
- «Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира НБА;
- Чемпионом США по футболу — 2023 стал «Коламбус Крю»;
- Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версии WBC;
- «Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» со счётом 3:0, Захарян отметился голевой передачей;
- «Зенит» обыграл «Пари НН» и вернулся на первое место в таблице РПЛ.
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