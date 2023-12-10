Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четвёртому номеру драфта НХЛ разрешили тренироваться без ограничений после травмы бедра

Четвёртому номеру драфта НХЛ разрешили тренироваться без ограничений после травмы бедра
Комментарии

Как сообщает TSN, финский нападающий Ессе Пулюьярви тренируется без ограничений после травмы. Финскому форварду разрешено тренироваться с полным контактом.

Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 стал неограниченно свободным агентом в межсезонье после отказа «Каролины Харрикейнз» делать ему квалификационное предложение.

За карьеру в лиге хоккеист провёл 334 матча за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил ещё 6 (3+3) баллов.

В последнее время Ессе восстанавливался после операции на бедре. В середине октября сообщалось, что 25-летний форвард приступил к тренировкам на льду в Финляндии. Тогда же The Athletic информировал, что к Пулюярви есть интерес в НХЛ.

Материалы по теме
Критический возраст или коллекция травм. Кто из звёзд НХЛ всё ещё без контрактов?
Критический возраст или коллекция травм. Кто из звёзд НХЛ всё ещё без контрактов?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android