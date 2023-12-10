Четвёртому номеру драфта НХЛ разрешили тренироваться без ограничений после травмы бедра

Как сообщает TSN, финский нападающий Ессе Пулюьярви тренируется без ограничений после травмы. Финскому форварду разрешено тренироваться с полным контактом.

Четвёртый номер драфта НХЛ-2016 стал неограниченно свободным агентом в межсезонье после отказа «Каролины Харрикейнз» делать ему квалификационное предложение.

За карьеру в лиге хоккеист провёл 334 матча за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли добавил ещё 6 (3+3) баллов.

В последнее время Ессе восстанавливался после операции на бедре. В середине октября сообщалось, что 25-летний форвард приступил к тренировкам на льду в Финляндии. Тогда же The Athletic информировал, что к Пулюярви есть интерес в НХЛ.