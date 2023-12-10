«Это было великолепно». Самсонов оценил свой «сухой» матч с «Нэшвиллом»

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов прокомментировал свой «сухой» матч с «Нэшвиллом» (4:0). Россиянин провёл свой первый матч за «Лифс» с 24 ноября и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 19 бросков.

«Это было великолепно. Давненько не виделись, ребята (СМИ). Чувствую себя отлично. Хорошая игра для нас, мы всё сделали отлично: работали на льду, блокировали броски, забивали голы и сражались друг за друга. Для нас это было здорово», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Самсонов был признан первой звездой матча. В своём предыдущем матче за «кленовых листьев» он пропустил четыре шайбы после 34 бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 ОТ). Та игра состоялась 24 ноября, и с тех пор Илья на льду больше не появлялся, до сегодняшнего матча с «Предаторз».