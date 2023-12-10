Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вероятно, это была идеальная игра Самсонова». Киф — о шат-ауте россиянина с «Нэшвиллом»

«Вероятно, это была идеальная игра Самсонова». Киф — о шат-ауте россиянина с «Нэшвиллом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил шат-аут голкипера Ильи Самсонова в матче с «Нэшвиллом» (4:0). Россиянин провёл свой первый матч за «Лифс» с 24 ноября и оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне, отразив 19 бросков.

«Если бы вы могли представить для него идеальную игру, то, вероятно, это она и была. Его позиция вызывает некоторое давление и повышенное внимание. Для Сэмми сыграть впервые за долгое время и провести такой матч – это здорово», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Самсонов был признан первой звездой матча. В своём предыдущем матче за «кленовых листьев» он пропустил четыре шайбы после 34 бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 ОТ). Та игра состоялась 24 ноября, и с тех пор Илья на льду больше не появлялся, до сегодняшнего матча с «Предаторз».

Материалы по теме
«Это было великолепно». Самсонов оценил свой «сухой» матч с «Нэшвиллом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android