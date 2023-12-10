Гол и результативная передача Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Каролину»

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В Ванкувере на «Роджерс-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Каролиной». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Голом и результативной передачей отметился российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев. Лидер «Кэнакс» Элиас Петтерссон стал автором победного гола и отметился двумя результативными передачами. Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко четвёртый матч подряд не отметился очками, проведя на площадке чуть более 10 минут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Каролина» потерпела четвёртое поражение подряд и в следующем матче на выезде сыграет с «Оттавой». «Ванкувер» одержал вторую победу кряду и в следующем матче примет на своей плошадке «Тампа-Бэй».