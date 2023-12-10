Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Лайтнинг» со счётом 4:3.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме. Отметим, что «Лайтнинг» играли этот матч без своего лидера Стивена Стэмкоса, а по ходу встречи изза травмы потеряли защитника Виктора Хедмана. Ворота «Тампа-Бэй» защищал Андрей Василевский, который пропустил три шайбы и отразил 26 бросков. Отметим, что «Тампа» упустила преимущество в две шайбы по ходу матча, но отыгралась в середине третьего периода и вырвала победу в овертайме.

Кучеров был признан первой звездой матча.