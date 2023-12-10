Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Лайтнинг» со счётом 4:3.
Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме. Отметим, что «Лайтнинг» играли этот матч без своего лидера Стивена Стэмкоса, а по ходу встречи изза травмы потеряли защитника Виктора Хедмана. Ворота «Тампа-Бэй» защищал Андрей Василевский, который пропустил три шайбы и отразил 26 бросков. Отметим, что «Тампа» упустила преимущество в две шайбы по ходу матча, но отыгралась в середине третьего периода и вырвала победу в овертайме.
Кучеров был признан первой звездой матча.
- 10 декабря 2023
-
08:52
-
08:45
-
08:20
-
07:57
-
07:51
-
07:42
-
07:35
-
07:27
-
07:19
-
06:47
-
06:43
-
06:20
-
06:13
-
05:38
-
04:30
-
04:24
-
02:27
- 9 декабря 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:26
-
23:09
-
22:52
-
22:40
-
22:25
-
22:04
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:08
-
20:51
-
20:42
-
20:25
-
20:13
-
19:48
-
19:35