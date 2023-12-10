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Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу в матче с «Сиэтлом»

Дубль Кучерова принёс «Тампа-Бэй» победу в матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Лайтнинг» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Пербикс, Жанно) – 09:28     0:2 Кучеров (Пойнт, Хагель) – 19:16     1:2 Бьёркстранд (Толванен, Борген) – 29:52     2:2 Олексяк (Эберле) – 32:23     3:2 Макканн (Данн, Эберле) – 40:14 (pp)     3:3 Пол (Чирелли, Кучеров) – 47:09     3:4 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 63:12    

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме. Отметим, что «Лайтнинг» играли этот матч без своего лидера Стивена Стэмкоса, а по ходу встречи изза травмы потеряли защитника Виктора Хедмана. Ворота «Тампа-Бэй» защищал Андрей Василевский, который пропустил три шайбы и отразил 26 бросков. Отметим, что «Тампа» упустила преимущество в две шайбы по ходу матча, но отыгралась в середине третьего периода и вырвала победу в овертайме.

Кучеров был признан первой звездой матча.

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