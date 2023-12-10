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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ

Никита Кучеров единолично возглавил гонку снайперов текущего сезона НХЛ
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Лайтнинг» со счётом 4:3.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме и был признан первой звездой матча. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забил 19 голов и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.

Таким образом, сегодняшние шайбы позволили россиянину выйти на чистое первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ. Кучеров опережает форварда «Ванкувера» Брока Бёзера и нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, на счету которых по 18 голов.

Кучеров также возглавляет и гонку бомбардиров сезона, опережая форварда «Бостона» Давида Пастрняка и нападающего «Ванкувера» Джей Ти Миллера на восемь очков.

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