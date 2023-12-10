Юрзинов-ст.: лимит в три легионера в КХЛ более выгоден для развития нашего хоккея

Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший считает, что КХЛ не стоит рассуждать об увеличении лимита. Специалист считает, что лимит в три легионера выгоден для развития молодых отечественных хоккеистов.

«Меня удручает, что в ходе такого сезона КХЛ у нас столько внимания уделяется абсолютно второстепенному вопросу, как смягчение лимита на иностранцев. В условиях, когда почти все европейцы в силу известных причин не едут в наш чемпионат, лимит на легионеров – вопрос не самый актуальный. Хотя бы потому, что многие клубы с трудом нашли на трансферном рынке трёх легионеров. А квоты в пять иностранцев будет крайне тяжело заполнить.

Мне непонятно, почему КХЛ постоянно говорит об этом лимите. У лиги в нынешних условиях столько плюсов, в ней появляется столько талантивой молодёжи, столько великолепных арен, наш хоккей в целом растёт! Вот о чём надо говорить, а не сваливаться в пустые разговоры об иностранцах.

Мне нравится лимит в три легионера, он более выгоден для развития нашего хоккея, молодёжи. В конце концов наше государство вкладывает большие деньги в воспитание молодых хоккеистов. И это нерентабельно, когда они сидят на лавочке и наблюдают за тем, как второсортные легионеры получают их игровое время. Для меня загадка, почему первые лица КХЛ говорят о прежнем лимите и нахваливают иностранцев. В нынешней ситуации это бессмысленно и не идёт нашему хоккею на пользу, – цитирует Юрзинова Russia-hockey.ru.

Ранее на прошедшем совещании с руководителями и генеральными менеджерами клубов КХЛ выдвигался на обсуждение вопрос о возвращении лимита в пять легионеров, как это было в прошлые сезоны лиги.