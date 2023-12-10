КХЛ объявила имена участников мастер-классов второго дня Матча звёзд

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Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание второго дня мастер-классов Матча звёзд в Санкт-Петербурге. Мероприятия начнутся на «СКА-Арене» в 16:00 по мск.

Второй день мастер-шоу откроет конкурс «Круг на скорость», в котором участвуют: Даниил Гутик (Дивизион Чернышёва), Ярослав Лихачёв (Дивизион Тарасова), Семён Дер-Аргучинцев (Дивизион Харламова) и Владимир Алистров (Дивизион Боброва).

Вторым конкурсом станет «Эффектный буллит», победителя в котором будут определять болельщики путём голосования на сайте лиги. Участники конкурса на эффектный буллит: Райли Барбер, Кэмерон Ли, Владимир Ткачёв (все – Дивизион Чернышёва); Никита Коростелёв, Бреннан Менелл, Никита Гусев (все – Дивизион Тарасова); Трой Джозефс, Никита Гребёнкин, Максим Шабанов (все – Дивизион Харламова); Максим Летунов, Павел Порядин, Василий Атанасов (все – Дивизион Боброва).

В заключительном конкурсе примут участие вратари: Владислав Подъяпольский (Дивизион Харламова), Алексей Колосов (Дивизион Тарасова), Александр Самонов (Дивизион Чернышёва) и Никита Серебряков (Дивизион Боброва).

Напомним, во вчерашнем дне все три конкурса выиграли представители Дивизиона Боброва.