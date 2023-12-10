The Athletic: если тренер «Коламбуса» сохранит русских вместе, им понадобится прозвище

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн уверен, что если главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан не расформирует русскую тройку Кирилл Марченко — Дмитрий Воронков — Егор Чинахов, в будущем у них появится прозвище, как у многих знаменитых троек в истории НХЛ.

«Одно из наших разочарований в современной НХЛ заключается в том, что линии нападения не остаются вместе достаточно долго, чтобы получить остроумные прозвища, такие как «Конвейер» (тройка «Детройта» Горди Хоу — Сид Абель — Тед Линдсей), «Французская связка» (звено Рик Мартин — Рене Робер — Жильбер Перро), или «Легион смерти» (звено «Филадельфии» Джон Леклер — Микаэль Ренберг — Эрик Линдрос), например. Если Венсан сможет выполнить свои обязанности и сохранить русских вместе хотя бы на 10 игр, им понадобится прозвище», — написал Портцлайн в своей статье.