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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Крикунов: «Спартак» сильно зависит от одного звена. Если они сломаются, то будет несчастье

Крикунов: «Спартак» сильно зависит от одного звена. Если они сломаются, то будет несчастье
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Специалист считает, что успешная игра красно-белых во многом зависит от действий первого звена команды.

«Как мне игра «Спартака» в нынешнем сезоне? Если команда идёт на первом месте, то, конечно, она хорошо играет. У них есть ударное звено, которое решает все задачи. Пока они на ходу, то у них всё в порядке. Если они сломаются, то будет несчастье. Они сильно зависят от одного звена», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Нападающие первого звена «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин входят в топ-6 лучших бомбардиров лиги. Их привычный партнёр по звену Иван Морозов получил травму и не вернётся в состав до конца календарного года.

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