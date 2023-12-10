«Аршавин нам сказал больше навешивать» Защитник «Металлурга» — о Матче звёзд КХЛ

Защитник сборной дивизиона Харламова Егор Яковлев поделился эмоциями от выступления на Матче звёзд КХЛ. Помощником главного тренера команды дивизиона Харламова является экс-футболист Андрей Аршавин.

«Ощущение праздника. Впечатляет масштаб арены. Это очень круто, я рад, что в нашей стране появляются такие арены. Это дополнительное внимание к нашей Лиге. Качество льда идеальное, всё на высшем уровне, всё обустроено. Отыгрались за счёт правильных слов тренерского штаба. Аршавин нам сказал больше навешивать, больше простреливать. Сработало!» — цитирует Яковлева пресс-служба КХЛ.

Экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычёв сыграют в матчах второго дня Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023.