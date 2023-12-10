«Дело в сумасшедших европейцах». Вайсфельд — об отсутствии России на турнире НХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о международном турнире НХЛ, в котормо возможно будет отсутствовать сборная России. Проведение турнира ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция.

«Тут просто всё. Дело в этих сумасшедших европейцах, которые говорят: мы не будем играть, если сборная России будет играть на Кубке мира. Тут надо понимать, что такое НХЛ? Это в первую очередь – финансы, это история денег. Мне кажется, им без разницы, кто будет играть – хоть папуасы с Луны. Главное, чтобы это приносило доход.

Если абстрагироваться от современной мировой политической ситуации. Допустим, они приглашают играть сборную России, а сборные Швеции, Чехии и Финляндии отказываются от участия? Я смотрю и для меня это дико – что там с финнами случилось?! Они же просто стали как сумасшедшие, просто сумасшедшие! А с чехами?

Эй, ребята, понятно, что в мире что-то происходит, но мы вообще-то в хоккей играем! Я просто смотрю на некоторых хоккейных людей, с кем раньше общался – я просто поражён, как они за последнее время очень сильно изменились!» – цитирует Вайсфельда «Московский комсомолец».

Напомним, ранее инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что сборная России, вероятнее всего, не примет участия в турнире сборных от НХЛ в 2025 году. Ранее появились данные о том, что команда Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных, если на него допустят команду России.