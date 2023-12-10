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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Дмитрий Сычёв и форвард «Авангарда» Ткачёв исполнили буллит с шайбой и мячом

Дмитрий Сычёв и форвард «Авангарда» Ткачёв исполнили буллит с шайбой и мячом
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого проходит конкурс на лучшее исполнение буллита.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв, выступающий в роли помощника главного тренера Дивизиона Чернышёва Михаила Кравца вместе с нападающим «Авангарда» Владимиром Ткачёвым исполнили буллит с шайбой и мячом.

Напомним, Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.

Ранее нападающий «Северстали» Никита Коростелёв оценил выступление на «СКА Арене» в рамках звёздного уикенда Континентальной хоккейной лиги.

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